Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Cum-Ex-Skandal

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Cum-Ex-Skandal:

"Kann man ein Steuersystem gerecht nennen, in dem Millionäre einfach nur die besten Anwälte engagieren müssen, um von ihrem vielen Geld möglichst wenig an die Allgemeinheit abzugeben? Allein das Wort "Steuergestaltung" klingt für normale Bürger doch wie Hohn. Da gestalten sich also diejenigen, die es sich leisten können, ihre Steuern so, wie es ihnen gefällt? Bei allem berechtigten Ärger über fein säuberlich ausgetüftelte Modelle wie Cum-Ex oder Goldfinger sollten wir aber nicht den eigentlichen Skandal aus den Augen verlieren. Der besteht darin, dass die staatlichen Prüfer den Steuertricksern heillos unterlegen sind. Es dauert deshalb viel zu lange, bis Gesetzeslücken erkannt und geschlossen werden. Das lässt sich nur verhindern, wenn sämtliche neuen "Steuergestaltungsmodelle" öffentlich gemacht werden müssen, bevor sie genutzt werden dürfen."/yyzz/DP/he