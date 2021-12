Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Ende des Atomzeitalters

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Ende des Atomzeitalters:

"Das Problem ist, dass die Regierung zwar den Ausstieg auf den Weg gebracht hat, nicht aber das Energiesystem der Zukunft. Neue Windräder lassen sich in manchen Bundesländern an einer Hand abzählen. Fehlende Flächen und Bürokratie bremsen die Photovoltaik. Die Fertigstellung der Stromtrassen von Nord nach Süd wird sich bis zum Ende des Jahrzehnts hinziehen. Und der grüne Wasserstoff, der Erdgas ersetzt, existiert bisher nur in Strategiepapieren."/kkü/DP/he