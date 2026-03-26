DAX22.613 -1,5%Est505.566 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.408 -2,4%Bitcoin59.484 -0,3%Euro1,1543 ±0,0%Öl107,4 +1,4%Gold4.444 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 DEUTZ 630500 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt schwächer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
BASF-Aktie: Beteiligung an Harbour Energy soll verringert werden BASF-Aktie: Beteiligung an Harbour Energy soll verringert werden
Jungheinrich-Aktie: Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende werden Jungheinrich-Aktie: Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum günstigeren Führerschein

27.03.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum günstigeren Führerschein:

"Autos und Straßen wurden in den vergangenen Jahren immer besser und sicherer, vom Regelwerk für Führerscheinprüfung und Fahrschulen kann man das nicht behaupten. Immer noch gibt es unsinnig viel Theorie, immer noch werden den Fahrschulen Vorschriften gemacht, die die Preise treiben. Sogar dass Stühle im Schulungsraum eine Lehne haben müssen, ist vorgeschrieben. So richtig es ist, bei der Anpassung der Ausbildung Sorgfalt walten zu lassen, so falsch ist es, mit anderen Dingen zu warten. Überflüssige Preistreiber könnten schon längst weg und Preisvergleichsapps schon längst eingeführt sein."/DP/jha