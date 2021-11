Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum neuen Corona-Krisenmanager

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum neuen Corona-Krisenmanager:

Breuer genießt einen guten Ruf und wenn sich dieser in der Krise bestätigt, dann wird er den Krisenstab kompetent führen. Die in ihn gesetzte Hoffnung ist dennoch trügerisch. Und zwar nicht, weil er es nicht kann, sondern weil die gegenwärtige Zuspitzung nicht einer mangelhaften Zahl an Experten geschuldet ist. Was getan werden müsste, wissen die Ministerpräsidenten der Länder und die designierte Regierung aus SPD, Grünen und FDP genau. Was fehlt, ist die Entschiedenheit, die harten, aber nötigen Entscheidungen zu treffen.