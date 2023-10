Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Start der Frankfurter Buchmesse

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Start der Frankfurter Buchmesse:

"Der stolze Literatur-Hort Deutschland muss sich sehr viel mehr um den Nachwuchs und die Grundversorgung des Lesens kümmern. Denn die Defizite sind eben nicht nur ein Problem für die Kulturnation, sondern auch eines für die Demokratie - für Voraussetzungen, von denen sie lebt und für die sie in diesem Fall aber auch sorgen kann. Menschen denken in Sprache, sie lernen an Texten die Konzentration und das Verstehen auch von Komplexerem - und sie befähigen sich damit, eigene Meinungen zu entwickeln, die anderer zu verstehen und in den Austausch zwischen beiden zu treten."/DP/jha