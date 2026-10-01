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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Start des Tankrabatts

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Start des Tankrabatts:

"Der Tankrabatt ist nicht nur eine ökonomische Fehlsteuerung. Er wirkt auch politisch verheerend. Die aus den vergangenen Landtagswahlen so zerrupft hervorgegangenen Regierungsparteien führen im Bund das große Wort der Gerechtigkeit und suchen verzweifelt nach Wegen, das überall fehlende Geld aufzutreiben. Die gleichen Parteien werfen es dann zum Fenster hinaus, anstatt sich die Mühe zu machen, Wege für einen effizienteren Einsatz der begrenzten Mittel zu finden. Die gäbe es bereits jetzt, etwa über die Pendlerpauschale."/DP/jha

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