Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Tag der Pressefreiheit

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine' zum Tag der Pressefreiheit:

"Die Frage, ob die Presse ihre Arbeit frei verrichten kann, ist nichts Geringeres als die Frage, ob unsere Gesellschaft demokratisch funktioniert. Es geht darum, was wichtig ist und wer sich nur wichtigmacht - und ob jeder zwar das Recht auf seine Meinung hat, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Es geht auch darum, all das sagen, schreiben und senden zu können, was manche nicht hören wollen

- und so sicherzustellen, dass jemand den Mächtigen auf die Finger

