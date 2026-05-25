DAX25.389 +2,0%Est506.137 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 -0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.033 -0,5%Euro1,1631 -0,1%Öl98,56 +2,4%Gold4.531 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street pausiert -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Fortschritte bei Iran-Abkommen -- D-Wave, Wasserstoffaktien, Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Umgang Europas mit Erdogan

26.05.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Umgang Europas mit Erdogan:

"Im Juli empfängt Erdogan die Nato-Partner zum Gipfeltreffen in Ankara, die einst beschworene Wertegemeinschaft der Mitgliedsstaaten kann Erdogan als politische Prosa abtun. Die Nato hat zwar mit der Abschreckung Russlands eine neue (alte) Aufgabe gefunden, für die USA und die Türkei gilt das aber nur teilweise. Weil sich die Vereinigten Staaten mit ihrem Präsidenten Trump von ihren Verbündeten in Europa abwenden, sucht Deutschland explizit Bündnisse mit anderen Mittelmächten außerhalb der EU. Der Besuch von Bundeskanzler Merz im Herbst vergangenen Jahres diente diesem Zweck. Sicherheit, Militärkooperation und Geschäft lautet der neue Dreiklang. Die Türkei ist eine dieser Mächte. Wen wundert's, dass ihr Präsident macht, was er will."/yyzz/DP/he