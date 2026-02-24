DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.990 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,16 -0,1%Gold5.205 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz

25.02.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz:

"(...) Knapp 20 Millionen Katholikinnen und Katholiken stellen knapp ein Viertel der Bevölkerung, "die" Kirche ist ein wesentlicher, prägender, nicht wegzudenkender Teil des Landes - nicht zuletzt als Arbeitgeber oder als karitative Institution. Und: Gotteshäuser mögen leer sein, das Bedürfnis nach Spiritualität, Sinnstiftung und Seelsorge bleibt ungebrochen. Wilmers vordringliche Aufgabe wird es also sein müssen, stärker als sein Vorgänger auf all das hinzuweisen. Er wird beständig erklären müssen, was Kirche eigentlich ist und für die Gesellschaft sein kann - nicht zum Selbstzweck, sondern wegen des ureigensten Auftrags der Verkündigung der Frohen Botschaft. Seine ersten öffentlichen Worte nach seiner Wahl deuten darauf hin, dass er genau das verstanden hat. (...)"/DP/jha