Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum wachsenden Hunger

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum wachsenden Hunger:

"Für eine Menschheit, deren reichste Vertreter zum Vergnügen ins All fliegen, ist es eine Schande, dass es bei Abermillionen nicht einmal für eine Handvoll Reis oder eine Schale Bohnenmus am Tag reicht. Dabei kann die Erde ihre Bewohner nachweislich ernähren. Den Hunger zu beenden wäre möglich, würde nur einen Bruchteil etwa der weltweiten Rüstungsausgaben kosten, doch es fehlt am politischen Willen."/ra/DP/jha