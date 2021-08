Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Zustand der USA

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Zustand der USA:

"Dass Amerika vor genau zwei Jahrzehnten dramatisch falsch abgebogen ist, ist nicht mehr zu beschönigen. Der völlig ausgeuferte "War on Terror", die Illusion, ganze Weltregionen in die Demokratie überführen zu können, war einer der kostspieligsten Fehler aller Zeiten. Den Preis dafür haben viele Menschen gezahlt, hat aber auch die Welt gezahlt, weil Amerika sich ablenken ließ, statt eine konstruktive Rolle in der Welt zu spielen. Einen sehr hohen Preis aber haben die Vereinigen Staaten von Amerika auch selbst bezahlt. Denn sie sind darüber - nach einem kurzen kollektiven Unterhaken kurz nach den furchtbaren Terroranschlägen vom 11. September 2001 - mit jedem Jahr mehr die unvereinigten Staaten von Amerika geworden."