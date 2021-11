Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Ampel-Koalition

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Ampel-Koalition:

"In den TV-Debatten zur Wahl ließen sich außen- und sicherheitspolitische Beiträge höchstens per Sekundenzeiger erfassen. Das Auswärtige Amt war in den Koalitionsverhandlungen früh als Trostpreis für eine pannenreiche Wahlkämpferin verplant. Zur Außenpolitik rangen die neuen Partner zwar - aber auch darum, ob Deutschland wirklich mehr globale Verantwortung übernehmen soll und will."/yyzz/DP/he