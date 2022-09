Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte um die Schuldenbremse

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte um die Schuldenbremse:

"Die FDP hat versprochen, die Schuldenbremse zu ziehen, und muss nun erklären, wo all die Milliarden für das "You'll never walk alone" herkommen sollen. Es wäre für alle Beteiligten besser, mit offenen Karten zu spielen. Lösungen zu suchen, mit denen alle ihr Gesicht wahren können, gehört zum Wesen von Koalitionen. Doch es darf nicht das bestimmende Motiv sein - erst recht dann nicht, wenn das ohnehin jeder durchschaut. In Wahrheit wurde zum Beispiel die Schuldenbremse doch längst gelöst."