Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Einführung der 3G-Regel

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Einführung der 3G-Regel:

"So entspannt es für viele werden könnte, die geimpft oder genesen sind - so mühsam wird es für die anderen, die sich nicht impfen lassen wollen. Nun hat gerade in dieser Frage jeder selbst sein Schicksal in der Hand. Anders als in Entwicklungsländern gibt es hierzulande genügend Impfstoff. Doch wie eine Gesellschaft auf Dauer funktionieren soll, in der es so eine markante Trennlinie gibt, das dürfe sich spätestens nach einigen Monaten zeigen. Es wird also mit Sicherheit nicht das letzte Konzept sein, das die Politik in dieser unendlich scheinenden Pandemie vorlegen muss."/yyzz/DP/mis