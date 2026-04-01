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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Jahresbilanz des Digitalministers

24.04.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Jahresbilanz des Digitalministers:

"Was hat Wildberger erreicht? Er kann Erfolge vorweisen. Sein Ministerium hat eine Modernisierungsagenda auf den Weg gebracht, Berichtspflichten für Unternehmen abgebaut, im nächsten Jahr soll der digitale Ausweis kommen. Aber ausgerechnet bei dem Thema, das Wildberger eine "Herzensangelegenheit" nennt, ist bisher quasi nichts passiert: bei digitaler Souveränität. Deutschland ist in hohem Maße abhängig von US-Tech-Konzernen. Zunehmend. Beispiel: Allein für die Bundesverwaltung hat Deutschland im vergangenen Jahr 481 Millionen Euro Lizenzgebühren an Microsoft bezahlt. Im Jahr zuvor waren es noch 348 Millionen. Statt wie Frankreich auf das quelloffene Programm Linux umzusteigen, geht Deutschland den gegenteiligen und falschen Weg. Die Verantwortung liegt auch bei der Vorgängerregierung, keine Frage. Aber eine echte Agenda, wie man den Trend umkehrt, ist kaum erkennbar."/yyzz/DP/he