Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Krise am Wohnungsmarkt

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Krise am Wohnungsmarkt:

"Im Schatten des Ukraine-Kriegs verschärft sich die Dauerkrise am Wohnungsmarkt gerade für junge Familien immer weiter. Es verschwinden weiterhin im Auslaufen gesetzlicher Bindefristen mehr Sozialwohnungen, als neue entstehen. Kommunale Wohnbau-Gesellschaften vertagen Projekte wegen hoher Finanzierungskosten in die Zukunft. Und auch am oberen Ende bricht der Bau von Eigenheimen ein. In Wahlkämpfen sprechen Parteien aller Farben davon, Wohnen sei die "neue soziale Frage". Neu ist sie wirklich nicht mehr. Der Handlungsdruck steigt von Jahr zu Jahr. Doch leider bleibt auch diese Regierung wie viele vor ihr hinter eigenen Ansprüchen weit zurück."/be/DP/nas