Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Lage der Industrie

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Lage der Industrie:

"Weil unser Wohlstand in hohem Maße vom Wohlergehen der Industrie abhängig ist, schlittert Deutschland mit einer unausgegorenen Energiewende in eine gefährliche Situation. Gerade energieintensive Betriebe sind auf einigermaßen akzeptable Strompreise angewiesen, die es ihnen ermöglichen, in Deutschland Produkte herzustellen, die international wettbewerbsfähig sind. Nachdem russisches Gas als günstige Energiequelle ausgefallen ist, hat die Bundesregierung kein Konzept, wie die Industrie mit bezahlbarem Strom versorgt werden kann."/DP/jha