Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur politischen Lage in Großbritannien

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur politischen Lage in Großbritannien:

"Es sind chaotische Zustände in ohnehin chaotischen Zeiten. Sunak ist der dritte Parteichef innerhalb weniger Wochen, aber wie schon im Fall von Liz Truss hat nur die Partei für ihn gestimmt. Die Wählerinnen und Wähler wenden sich von den Tories ab. Käme es jetzt zu Neuwahlen, würde die konservative Partei grandios scheitern. Sunak steht also ein politischer Kraftakt bevor. Wie gut er diesen bewältigt, wird sich schon in wenigen Tagen zeigen. Dann muss er die ersten schmerzhaften Kürzungen und Steuererhöhungen ankündigen. Die Wähler werden es hassen, viele Tories werden es hassen. Nötig ist es trotzdem."/yyzz/DP/nas