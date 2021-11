Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Abtreibungsgesetzgebung/USA

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Abtreibungsgesetzgebung/USA:

Abtreibungsgegner in den USA wähnen sich kurz vor ihrem Ziel. Hartnäckig arbeiteten evangelikale und katholische Lebensschützer darauf hin, "Roe v. Wade" zu kippen. Dieses Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973 machte Abtreibungen zur Privatangelegenheit. Da es in den USA kein Bundesgesetz gibt, das Abtreibungen regelt, hat "Roe v. Wade" de facto Gesetzeskraft. Falls die neue konservative Sechs-zu-drei-Mehrheit im Verfassungsgericht dieses Urteil aber kassiert, treten in zwölf Bundesstaaten bereits beschlossene Gesetze in Kraft, die legale Abtreibungen gänzlich abschafften. Falls das oberste Gericht nun "Roe v. Wade" kassiert, bedeutet dies nicht das Ende des Konflikts um den legalen und sicheren Zugang zu Abtreibungen. Im Gegenteil. Zwei von drei Amerikanern sagen in Umfragen, dass sie keine Änderungen an der Rechtslage wünschen. Es bleibt zu hoffen, dass der Supreme Court weiser entscheidet, als es seine politische Komposition erwarten lässt./yyzz/DP/mis