Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Aktienmarkt/Corona

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" schreiben zu Aktienmarkt/Corona:

Als im März dieses Jahres Schulen, Unis und Geschäfte noch geöffnet waren, rauschte der Dax um 20 Prozent in den Keller. Es herrschte Panik an den Börsen. In den vergangenen Monaten hat sich der Leitindex insgesamt erstaunlich gut erholt. Die Anleger sind aber immer noch angespannt und nervös. Die Aktienkurse werden weiterhin sehr schwanken; zu groß ist die Unsicherheit. Wer an der Börse investiert und kurzfristig viel Geld verdienen will, geht mehr als in normalen Zeiten eine Wette auf die Zukunft ein./be/DP/eas