Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona-Novemberhilfen

KARSLRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Corona-Novemberhilfen:

"Die Bazooka, mit der Finanzminister Olaf Scholz gegen die Corona-Wirtschaftskrise kämpfen will, hat offenbar Ladehemmungen. Denn von der Ende Oktober angekündigten Novemberhilfe für Unternehmen, die nun erneut dicht machen mussten, hat noch kein Gastwirt und keine Nagelstudiobetreiberin einen Cent erhalten. Inzwischen ist eine Verlängerung des Herbststillstands abzusehen - zunächst nur bis Weihnachten, aber der Winter ist noch lang. Und die Regierenden in Bund und Ländern versichern wieder: Geld sei genug da, es werde schnell und unbürokratisch fließen. Das mag irgendwann klappen. Bei den anderen Corona-Hilfsprogrammen kam es anfangs auch teils zu Verzögerungen. Das Problem an der Novemberhilfe ist vielmehr, dass sie nicht zu Ende gedacht ist. Sie weckt Erwartungen, die kaum zu erfüllen sind."