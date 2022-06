Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona-Tests

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Corona-Tests:

Corona-Tests in zwielichtigen Shisha-Bars, Tattoo-Studios oder Hinterhof-Kneipen, in Party-Zelten oder in Hinterhof-Geschäftsräumen müssen abgeschafft werden. Alles andere wäre eine Bankrotterklärung und würde den Glauben in eine seriöse Gesundheitspolitik unterhöhlen. Die Bürgertests müssen künftig vorwiegend zum Schutz der gefährdeten Gruppen eingesetzt werden. Das gilt vor allem für den Besuch von Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Ansonsten sollten wir den Schalter auf Normalität umlegen. Wer Krankheitssymptome hat, sollte zum Arzt gehen oder sich selbst testen./kkü/DP/mis