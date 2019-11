Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Daimler

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Daimler:

"Wenn sich die Stuttgarter nicht sputen, brummt ihnen Brüssel wegen zu hoher Schadstoffemissionen Milliardenstrafen auf. VW hat mit seiner Elektroplattform im Zwickauer Werk erheblichen Vorsprung. Schließlich werden Investitionen ins autonome Fahren ins Geld gehen. Großaktionäre wie Union Investment fordern von Kallänius eine Operation und keine Schmerztabletten, damit Daimler gesundet. So geht das aber nicht: Daimler kann und will richtigerweise nicht so radikal wie zum Beispiel Tesla agieren."/ra/DP/he