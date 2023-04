Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Ende/Corona-Maßnahmen

KARSLRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Ende/Corona-Maßnahmen:

"Auf Deutschland bezogen ist es mittlerweile unstrittig, dass die Politik bei den Schulschließungen überzogen hat. Die Folgen, vor allem für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, werden wir noch lange spüren. Korrigieren lässt sich der Fehler nicht mehr, aber die älteren Generationen sind der Jugend eine Menge schuldig. Davon abgesehen gehen die Analysen von Team Vorsicht und dem liberalen Lager, was übergriffig und was notwendig war, weit auseinander. Eine Enquete-Kommission, wie Union und FDP sie fordern, sollte klären, wie Maßnahmen gewirkt haben. Das ist das Mindeste, was die junge Generation erwarten darf."/yyzz/DP/he