Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Entlastungspaket

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Entlastungspaket:

"Das Gefeilsche ist in vollem Gange. In Kürze will sich Scholz mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten treffen, um auf Chefebene eine Einigung zu erzielen. Das ist auch nötig, die Bürgerinnen und Bürger hätten kein Verständnis, sollte der Streit ums Prinzip dazu führen, dass die Entlastung deutlich geringer ausfällt. Denn eines sollten die Regierenden nicht vergessen, egal welcher Partei sie angehören: Am Ende sind es weder der Bund noch die Länder, die das Paket bezahlen, sondern die Bürgerinnen und Bürger - mit ihren Steuern."/ra/DP/jha