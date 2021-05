Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Flick

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Flick:

"Dass Hansi Flick nach der EM die Nachfolge von Jogi Löw als Bundestrainer antritt, ist die einzige richtige Entscheidung aller Beteiligten. Flick heuert nicht nur mit der Empfehlung von sieben Titeln in 20 Monaten als Cheftrainer des FC Bayern München an. Aus seiner Zeit als Assistent von Löw (2006 bis 2014) und später als Sportdirektor (2014 bis 2017) kennt er den Verband wie nur wenige. Und er kennt die Mannschaft, deren künftige Stammelf zu einem großen Teil aus jenen Spielern bestehen wird, mit denen Flick zuletzt in München reüssierte. Anpassungsprobleme dürften ausgeschlossen sein."/al/DP/he