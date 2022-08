Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Inflation und Stagnation

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Inflation und Stagnation:

"Wie verheerend der aufziehende Sturm sein wird und wie lange er tobt, kann niemand seriös vorhersagen. Erste Folgen sind aber schon jetzt zu spüren. Die Deutschen ändern ihr Einkaufsverhalten und sparen, wo sie können. Damit aber setzt sich ein wahrer Teufelskreis in Gang. Inflation und Stagnation - auch Stagflation genannt - sind ein toxisches Gemisch für jede Wirtschaft. Die Prognose sei gewagt: Die gravierenden Folgen der Stagflation in den 70er Jahren als Folge der Ölkrise waren ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was sich derzeit zusammenbraut."/ra/DP/jha