Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Kardinal Woelki

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" zu Kardinal Woelki:

"Wenn es die katholische Kirche ernst meint mit einer seriösen und offenen Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, kann Woelki nicht eine der handelnden Personen sein. Konservative Kräfte stützen ihn weiter und auch der Papst möchte abwarten, wie stark der Gegenwind wirklich wird. Die Worte in seinem Brief an die Gläubigen wirken aber wie durch PR-Experten geschliffen. Darin drängt sich Woelki in eine Opferrolle, führt die "mentale Belastung" als Grund für seine Auszeit an. (...) Dieser Mann steht nicht für eine ordentliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Das haben Gläubige erkannt und mit ihrem Austritt aus der Kirche quittiert. Wenn man Woelki nun hält, dürften das viele der ohnehin hadernden Gläubigen als klares Zeichen deuten."/al/DP/men