Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Katar

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Katar:

"Mangels neuerer Filmaufnahmen werden diese auch bislang schon unter schwierigen Umständen entstandenen Bilder weiter in unseren Medien gezeigt werden, die sich Zensur zurecht nicht bieten lassen wollen. Und doch spielen sie das Spiel der Scheichs, indem sie viele Stunden von den Festspielen der Korruption berichten werden. Und sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden mitspielen, indem sie die dargebotene, handverlesene Fernsehkost in der Adventszeit konsumieren werden. Auch das Interesse an den Spielen vor Ort ist hierzulande groß - Deutschland ist unter den Top Ten bei den gekauften Tickets."/yyzz/DP/he