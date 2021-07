Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Politik und Corona

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Politik und Corona:

"Was die Akteure dazu treibt, gerade jetzt auf extreme Corona-Positionen zu setzen, ist durchsichtig. Die einen hoffen, dass sie an der Wahlurne als knallharte Corona-Besieger gefeiert werden. Andere glauben, die Bürger danken es ihnen, wenn sie ihnen gönnerhaft Freiheiten zurückgeben, die ohnehin von der Verfassung garantiert sind. Während sich die Regierung zofft, kommen aus der Opposition die ersten Versuche der Generalabrechnung mit der Krisenbewältigung von Schwarz-Rot. Auch das ist plump, was nicht heißt, dass es keiner Aufarbeitung bedarf."/be/DP/he