Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Strom-Mangellage

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Strom-Mangellage

Zum Thema Strom-Mangellage folgender Kommentarauszug: So sprang die neue App des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW am 7. Dezember auf Rot - und die Aufregung war groß: Wenn Grün heißt: Versorgung gesichert - bedeutet Rot dann das Gegenteil? "Verbrauch reduzieren", fordert die App dann - von einer ungesicherten Versorgungslage war keine Rede. Transnet musste an jenem Tag Strom aus der Schweiz zukaufen, damit die erlernte Selbstverständlichkeit unserer Wohlstandsgesellschaft weiter galt: Der Strom kommt aus der Steckdose. Auch wenn die konkrete Ausgestaltung der App Schwachstellen zeigt - prinzipiell ist es klug, Verbraucherinnen und Verbraucher einzubeziehen. Die privaten Haushalte machen rund ein Viertel des Verbrauchs hierzulande aus. Warum nicht die Waschmaschine erst ein paar Stunden später einschalten, wenn das über den Engpass hinweghilft? Dennoch: Die Situation gab auch einen Vorgeschmack auf eine echte Mangellage./yyzz/DP/zb