Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Tankrabatt

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten' zu Tankrabatt:

"Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet der 1. September das böse Erwachen nach einem Sommer, in dem die Zeitenwende durch die Milliarden aus dem Tankrabatt noch überdeckt wurde. Mit dem Geld aus der Gießkanne hat die Politik noch einmal die Augen verschlossen. Aber, die bittere Realität wird in diesem Herbst mit Macht deutlich werden, jetzt sind tragfähige Konzepte gefragt, um Härten abzufedern. Schade, dass diese Erkenntnis bereits Milliarden an Steuergeld gekostet hat."/yyzz/DP/he