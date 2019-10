Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Thüringen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Thüringen

Wenn sich auch künftig ein Viertel der Ossis für die AfD entscheiden, wird es für die CDU schwieriger, denn Bann aufrecht zu erhalten. Auf kommunaler Ebene im Gemeinderat, wo die Leute sich kennen, wird die scharfe Abgrenzung ohnehin kaum durchzuhalten zu sein. Auch im Westen kommt die AfD in einigen Bundesländern auf über zehn Prozent. Das ist ein Wert, bei dem die Strategie der Ausgrenzung noch funktioniert. Auf Dauer wird sie aber nicht zu halten sein. Wenn die AfD auch im Westen zulegt, kommt es auch in den alten Ländern zu den Debatten, die in den neuen schon geführt werden. Die reine Lehre wird sich nicht mehr durchsetzen lassen. Die Lage wird unübersichtlicher./zz/DP/zb