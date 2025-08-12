DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,13 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1670 +0,2%Öl66,25 -0,1%Gold3.375 -0,7%
Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Trump/EU

11.08.25 05:34 Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Trump/EU:

"Donald Trump hat die EU in der Hand wie einen Spielball. Das ist auch wegen der geopolitischen Lage keine gute Nachricht. Bei anstehenden Gesprächen mit dem russischen Kriegstreiber Wladimir Putin oder dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird sich das fortsetzen. Trump hat die Zügel in der Hand, die EU sieht zu. Deshalb sollte die EU bei den nächsten anstehenden Auseinandersetzungen mit den USA mehr Stärke zeigen."/yyzz/DP/nas