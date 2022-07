Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum Angriff auf Odessa

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum Angriff auf Odessa:

"Monatelang haben türkische Politiker und Diplomaten an einer Lösung für die festsitzenden Getreidevorräte in der Ukraine gearbeitet. Trotz vieler Rückschläge gelang es ihnen gemeinsam mit der UNO, eine Lösung zu finden, um 20 Millionen Tonnen Getreide mitten im Krieg zu den Weltmärkten zu bringen und die globale Versorgungskrise zu lindern. Den Applaus aus der ganzen Welt hatte die Türkei bei Abschluss des Vertrages am Freitag deshalb verdient. Doch die Freude hielt nicht einmal 24 Stunden. Der russische Raketenangriff auf den Hafen der ukrainischen Stadt Odessa zeigt, dass der eigentliche Härtetest für die türkische Außenpolitik gerade erst begonnen hat."