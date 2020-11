Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum Grünen-Parteitag

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum Grünen-Parteitag:

"Der alte innergrüne Gegensatz zwischen gemäßigten Realos und radikalen Fundis ist nicht überwunden, sondern unter neuen Vorzeichen zurück. Auf dem Parteitag wird am Grundsatzprogramm gefeilt. Weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl muss die Partei ein Signal senden, was sie will: Die Eier der kompromisslosen Radikalität oder den Pfannkuchen der Verantwortung. Wesentliche Teile der Grünen haben es satt, als Meckerer an der Seitenlinie zu stehen. Wirksamer Umwelt- und Klimaschutz lässt sich am besten in der Regierung machen - auch wenn das Kompromisse erfordert."/ra/DP/he