Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum Strom-Stresstest

Heute im Fokus

Vermehrte Gassorgen: DAX schließt tiefrot -- Wall Street im Feiertag -- Auslieferung von Omikron-Impfstoffen in dieser Woche -- Entscheidung über Porsche-IPO steht bevor -- Siemens Energy im Fokus

Gaspreis explodiert: Mehrwertsteuersenkung auf Gas kostet Staat offenbar mehrere Milliarden Euro. Uniper und Woodside kooperieren bei LNG-Lieferungen - Gas-Rationierung in Deutschland nicht ausgeschlossen. Bayer zahlt Millionenbetrag bei US-Vergleich. JPMorgan will offenbar in deutsches Privatkundengeschäft vordringen. Zunächst keine weiteren Verhandlungen zwischen Lufthansa und Piloten geplant.