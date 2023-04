Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum UN-Sicherheitsrat

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum UN-Sicherheitsrat :

"Es ist sehr bitter, dass in Zeiten eines Krieges ein Aggressor den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates übernimmt. Also jenes Gremiums, das einst eingerichtet wurde, um den Frieden in der Welt zu sichern. Für einen Monat ist nun Russland am Ruder. Der Turnus ist festgelegt, es steht also keine finstere Macht dahinter. Dennoch wird für alle das sichtbar, was nun auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert: Der Sicherheitsrat müsste dringend reformiert werden."/DP/jha