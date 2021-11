Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Lage der Uiguren in China

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur Lage der Uiguren in China:

"Unter Kanzlerin Angela Merkel wurde und wird immer noch die Supermacht an der neuen Seidenstraße mit Samthandschuhen angefasst. Es gilt, nicht die deutschen Wirtschaftsinteressen in China zu verletzen. (...) Schweigen und wegschauen kann jedoch keine Lösung sein. Gerade für die Grünen, die immer eine Außenpolitik mit einem hohen moralischen Anspruch vertreten haben. Sollte die Ampelkoalition in den nächsten Wochen stehen, wird bald ein Realitätscheck zeigen, ob ihr ein zynischer Pragmatismus oder der "wertebasierte" Ansatz im Umgang mit China wichtiger ist"./yyzz/DP/he