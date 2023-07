Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Siesta

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur Siesta:

"In vielen Betrieben würde eine längere Siesta-Zeit nicht funktionieren. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürften sie auch gar nicht wollen - weil sie nicht abends erneut zur Arbeit möchten, sondern lieber ihre Freizeit genießen. In südeuropäischen Ländern mag das anders sein, da hat die Siesta in Gaststätten und Einzelhandel Tradition. Aber auch dort stehen in Fabriken keine Bänder still. An heißen Sommertagen früh mit der Arbeit beginnen und dann eben um 14, 15 Uhr damit aufhören. Das wird auch in Deutschland etwa in der Landwirtschaft und auf dem Bau längst praktiziert. Gedankenspiele, künftig verstärkt auf Nachtarbeit zu setzen, verbieten sich jedoch. Nachtschichten sind nicht gut für die Gesundheit. Der Siesta-Diskussion kann man immerhin etwas Positives abgewinnen: Arbeitgeber werden so sensibilisiert, gegebenenfalls für mehr Abkühlung an heißen Arbeitsplätzen zu sorgen."/yyzz/DP/he