Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Arm-Reich-Schere durch Corona

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Arm-Reich-Schere durch Corona:

"Während Superreiche nach anfänglichen Einbußen auch in der Corona-Krise satte Gewinne einstreichen und ihr Vermögen deutlich gesteigert haben, nimmt weltweit die Zahl der Armen zu. 2189 Frauen und Männer zählen zu den Superreichen mit einem Vermögen von mehr als einer Milliarde Dollar. 150 Millionen andere Menschen treiben Corona, Klimawandel und Konflikte in extreme Armut. Menschen, die den sozialen Aufstieg schon geschafft hatten, werden zurückgeworfen. Das ist eine menschliche Tragödie, und es verschärft die globale Ungleichheit. (...) Sicher: Auch hierzulande sind die Probleme massiv (...). Und doch kann unser Land sie unterstützen. In Ländern Südasiens oder südlich der Sahara fehlt dazu das Geld."/al/DP/he