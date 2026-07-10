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Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Boris Palmer

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Boris Palmer:

"Das Signal, das Ministerpräsident Özdemir in seine Partei hineinsendet, könnte sich für ihn noch rächen. Zwar halten die meisten Grünen die Füße still; diese Disziplin ist bemerkenswert. Aber auch wenn jenseits der Grünen Jugend kaum Kritik zu vernehmen ist, dürfte Özdemir klar sein, dass er an der Basis für Unmut sorgt. Özdemir bekräftigt mit der Berufung Palmers: erst das Land, dann die Partei. Er gewichtet die Palmer nachgesagten Fähigkeiten in Sachen Bürokratieabbau stärker als innerparteiliche Befindlichkeiten. Und geht darüber hinweg, dass ihn viele auch deshalb gewählt haben, weil sie Manuel Hagel verhindern wollten. Jetzt haben sie Palmer bekommen."/DP/jha

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