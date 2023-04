Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu EU/China/Taiwan

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu EU/China/Taiwan:

"Wie die EU sich gegenüber China und Taiwan positioniert, ist bisweilen ein Drahtseilakt. Eine rote Linie ist jedoch stets klar formuliert: Sollte Peking mit Gewalt am Status Quo der Taiwaner rütteln, hätte dies massive Konsequenzen. Oder etwa doch nicht? Emmanuel Macron hat die Strategie der EU nun in aller Öffentlichkeit massiv untergraben. (.) Die Signale sind fatal: Xi dürfte sich ermutigt fühlen, dass ihm bei einer Invasion Taiwans aus Europa möglicherweise keine allzu großen Konsequenzen erwarten. Dies erhöht zweifelsohne die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Konflikts. Zudem treibt Macron nicht nur einen Keil zwischen Brüssel und Washington, er spaltet auch eine EU, die derzeit vergeblich um eine geeinte Stimme in der China-Politik ringt."/yyzz/DP/he