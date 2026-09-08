Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Fachkräftemangel

08.09.26 05:34 Uhr

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Fachkräftemangel:

"Es sind beunruhigende Zahlen: Bis 2029 könnten in Deutschland 723.000 Fachkräfte fehlen. Nach und nach verlassen die geburtenstarken Jahrgänge die Baustellen, Werkhallen und Büros. Diejenigen, die nachrücken, sind zu wenige, um die Lücken zu füllen. Und diejenigen, die aus dem Ausland einwandern, reichen ebenfalls nicht aus. (...) Die gute Nachricht: Ein paar Hebel, um die Fachkräftelücke kleiner zu machen, gibt es. Der wichtigste liegt bei einer Gruppe, die gut ausgebildet ist und nicht erst einwandern muss: Frauen. 7,4 Prozent aller Frauen in Teilzeit geben an, ihre Arbeitszeit ausweiten zu wollen. Das sind hochgerechnet mehr als 700.000 Menschen. Politik und Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass sie das auch können - vor allem durch gute Betreuungsangebote für Kinder."/DP/jha