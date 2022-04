Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Fall Mariupols

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Fall Mariupols:

"Endlich also konnte sein Kriegsminister einen Erfolg melden: Mariupol, die für Russen wie Ukrainer symbolisch so wichtige Hafenstadt am Asowschen Meer, sei vollständig von russischen Truppen erobert - bis auf ein Stahlwerk, in dem sich die letzten ukrainischen Verteidiger verschanzt haben. Auch dieses Stahlwerk hat Wladimir Putins Armee zwar längst zu Trümmern gebombt, den mehrfach angekündigten Sturm zunächst dann aber doch abgeblasen. Aus Rücksicht auf die eigenen Soldaten, wie Putin sich fürsorglich inszeniert. Nun soll es abgeriegelt werden. Die eingeschlossenen ukrainischen Soldaten dort, weiß der russische Feldherr, haben kaum noch Lebensmittel oder Wasser. Auch wenn das schwerlich der Triumph ist, von dem Putin bei Kriegsbeginn träumte, so ist die Eroberung Mariupols propagandistisch für ihn doch ein Erfolg. Endlich kann er etwas vorweisen, um russischen Müttern zu erklären, wofür ihre Söhne starben."/ra/DP/he