DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -2,9%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.494 +0,1%Euro1,1695 -0,1%Öl96,24 -0,2%Gold4.767 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen letztlich im Plus -- DAX schließt tiefer -- Straße von Hormus im Blick -- D-Wave, Rüstungsaktien, Broadcom, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Firmenpleiten

10.04.26 05:34 Uhr

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Firmenpleiten:

"Die hohe Zahl an gescheiterten Betrieben in der Bundesrepublik ist ein Krisensignal. Denn wären die Rahmenbedingungen besser, würden weniger Unternehmen in den Abgrund gedrängt. An einem großen Teil dieser Stellschrauben kann man selbst drehen. Dazu zählt zum Beispiel eine Steuerreform, die den Standort Bundesrepublik attraktiver für Investitionen macht. Auch mehr Vertrauen in das Handeln von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu haben, anstatt sie mit überflüssigen Regeln und Papierkram gängeln zu wollen, wäre sinnvoll. Manches wird jedoch jenseits der deutschen Grenzen entschieden. Hält ein US-Präsident mit seiner willkürlichen Politik die Weltwirtschaft in Unsicherheit, wird jede Investitionsentscheidung zum Roulettespiel."/yyzz/DP/he