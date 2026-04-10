Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Friedensverhandlungen in Pakistan

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Friedensverhandlungen in Pakistan:

"Jetzt also blockieren auch die USA die Ausfahrt der Öltanker aus dem Persischen Golf - damit dürfte der Schiffsverkehr in der für die globale Wirtschaft wichtigen Straße von Hormus vorerst endgültig zum Erliegen kommen. Als Ergebnis der Friedensgespräche in Islamabad zwischen den Kriegsparteien USA und Iran hätte man sich wahrlich etwas anderes gewünscht. Auch an deutschen Tankstellen dürfte man das Scheitern der Gespräche bald im Geldbeutel spüren. Schwerer freilich wiegt, dass die Delegationen aus Teheran und Washington nach dem Abbruch der Verhandlungen weiterhin auf Maximalforderungen bestehen. Denn damit droht eine Fortsetzung des Krieges. Dass man zuvor 21 Stunden lang miteinander gesprochen hatte, zum ersten Mal auf so hoher diplomatischer Ebene seit der iranischen Revolution 1979 überhaupt, lässt zwar darauf schließen, dass eben doch mögliche Kompromisse ausgelotet wurden. Öffentlich aber ziehen beide Seiten weiter rote Linien."/yyzz/DP/he