Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Kämpfen im Libanon und Gaza

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Kämpfen im Libanon und Gaza:

"Im Libanon hat sich die Lage so zugespitzt, dass Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan ihre Beirut-Reise während des Landeanflugs abbrechen musste. Israelische Truppen machen bei ihrem Vormarsch nach Norden ganze Dörfer dem Erdboden gleich, ähnlich wie im Gazastreifen. Dort hat Netanjahu die Armee angewiesen, 70 Prozent des Gebiets unter ihre Kontrolle zu bringen, deutlich mehr als im Waffenstillstandsabkommen vorgesehen. Die Eskalation zeigt auch das Scheitern von Trumps Rolle als Friedensstifter. Sein Anspruch, Kriege rasch zu beenden, kollidiert erneut mit der Realität."/DP/jha