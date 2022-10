Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Kretschmer/Ukraine-Krieg

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung' zu Kretschmer/Ukraine-Krieg:

"Wollte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bisher den Ukraine-Krieg "einfrieren", sagt er jetzt, dass er "angehalten" werden müsse. Und nach dem Kriegsende, so der CDU-Politiker, solle Deutschland wieder Gas aus Russland kaufen. Neu ist nur, dass Kretschmer dafür jetzt Voraussetzungen beschreibt: Die Ukraine solle auf keinen einzigen Quadratmeter ihres Staatsgebiets verzichten, Russland müsse Kriegsschäden "ausgleichen" (das heißt wohl: bezahlen), und Kriegsverbrecher müssten zur Verantwortung gezogen werden. Warum sich Moskau auf diese Gedankenspiele einlassen sollte, sagt Kretschmer aber nicht. Dabei setzt Wladimir Putin nicht auf Friedenssignale - sondern ganz im Gegenteil darauf, die ukrainische Zivilbevölkerung noch grausamer zu terrorisieren. In seiner Realitätsferne ist Kretschmers Vorstoß also geradezu bizarr."/be/DP/he