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Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Kritik an Bundeskanzler Merz

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Kritik an Bundeskanzler Merz:

"Friedrich Merz ist angezählt. In der Union haben viele die Hoffnung aufgegeben, dass sich das Blatt mit dem 70-Jährigen an der Spitze der CDU und der Regierung noch wenden lässt. Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am Sonntag könnte für den Kanzler die Stunde der Wahrheit schlagen: Stehen die Länderchefs seiner Partei noch hinter ihm? Von allen Eskalationsszenarien, die kursieren - wie Misstrauensvotum, Minderheitsregierung oder Neuwahl - wäre das

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wahrscheinlichste, dass Merz hinter den Kulissen zum Aufgeben gezwungen werden könnte und dann seinen Rücktritt erklären würde. (...) Es müsste aber ein Ersatz her, den Union und SPD im Bundestag mittragen. Wer könnte das sein? Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von NRW, bringt sich seit Langem in Stellung. (...) Kann er Empathie zeigen? Genau das gilt angesichts des entsprechenden Mankos bei Merz als Schlüsselqualifikation für den Kanzlerjob."/DP/jha

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